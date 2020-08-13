Неравнодушный Костанаец Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному #85 Н





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 13.08.20 (Пользователи) Отправлено: - 16:32 Партизан молодцы Вы,полностью поддерживаю, знаете надо за свои права действительно бороться,у нас акимат богоизбранные люди что-ли, мы налогоплательщики, народ и есть власть, у людей наболело, Вы придите посмотрите как близко к дому строят общагу, я сходил, хотя живу на Березке, диванным экспертом как Viktor Yang быть удобно. Хабара что-ли насмотрелись Вы, как будто в другой реальности живёте.У нас, что места в городе больше нет? Людям столько неудобств создается. Нужно бороться и писать в Ген прокуратуру,не оставлять этот беспредел. ПО телеку увидел сюжет впервые, тогда понял, сразу видно сказали и ветерану и маме будущей студентки колледжа из района, что и как надо говорить, потому что СМИ у нас в большинстве своём провластные, инакомыслие не допускается, а Гос заказ на СМИ попадает только лояльным. Viktor Yang ежу понятно даже, что Вы провластный. Так рьяно защищаете Акиматовских.