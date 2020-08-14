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≡ Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39611

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максим ПАДЕРИН 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар «находился без маски на рабочем месте».
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§ abaika95
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4689

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Когда уже в Казахстан, придёт свой Андропов?.../




Когда в Казахстан приедет свой Андропов дракону из Германии канал доступа к нашим новостям перекроют )
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§ drakon
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19779

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 14.08.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дракону из Германии канал доступа к нашим новостям перекроют )


Значит, не будет Андропова.
Кажный ППСник бущет Щёлоковым,
или Чурбановым... :lol: :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 14.08.2020 - 15:43]
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§ юля елиссева
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1654

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 14.08.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Когда уже в Казахстан, придёт свой Андропов?...

нам нужен не Андропов, нам нужен Саакашвили!Именно он имеет реальный опыт борьбы с коррупцией и становления демократии в авторитарных республиках бывшего СНГ
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* Victor Yang
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13070

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 14.08.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Саакашвили

Почему же его, такого хорошего, посадить хотят в собственной стране?
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