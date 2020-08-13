Партизан7 Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против... #80





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Регистрация: 30.07.20 (Пользователи) Отправлено: - 11:07 Victor yang Цитата/ Я же норматив привёл...



Жителям юрист показывал документ, по которому они имеем возможность размещать и не уведомлять акимат.

Не знаю про Ваш норматив, но я доверяю профессионалам.

Victor yang повторюсь если Вы не понимаете жителей и для чего необходимо им поддержка, лайки и др. Смысл обсуждать дальше.

Многие люди надеюсь меня понимают.



Я ранее сказал, что не понимаю полностью значения ИНСОЛЯЦИИ, но убеждён есть нарушения в плане естественного освещения.



Victor yang! Вопрос Вам: если Вы грамотный профессионал в проектировании, в самом деле понимаете все нюансы.



Скажите правильно это, есть какой нибудь документ, что разрешается строить новое 9 этажное здание , от старого 5 этажного дома на на расстоянии 14-15 метров?

Про инсоляции не будем, там все туманно.

Меня интересует это РАССТОЯНИЕ