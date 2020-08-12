Козлов я Советы на каждый день #166





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1669

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ПЕШЕХОДА С МАШИНОЙ

Люди иногда при переходе улицы ведут себя крайне беспечно. Капюшон на голове, наушники, солнечные очки, смартфон в руках — и в результате визг тормозов приводит их в себя, но уже поздно... Что делать пешеходу при столкновении с машиной?

Главная опасность здесь-удар бампером по ногам. Кости подламываются и человек падает на асфальт, получая дополнительные травмы. На последних моделях машин сейчас устанавливаются дополнительные ребра, чтобы человека не отбрасывало назад. Но нам сейчас от этого не легче - когда оно к нам еще придет. Так что же делать? Все видели старые фильмы с исполнением трюков каскадеров. Там каскадеры при столкновении с машиной совершают прыжок, чтобы удар по ногам был капотом и его отбросило не назад, а на лобовое стекло. Причем каскадер прыгает наискосок, чтобы перекатиться по капоту, встретить стекло спиной и упасть с машины.Так нужно делать и человеку, закрывая голову руками, как это делают боксеры, и поджимая ноги под себя. Сделать это легко, т.к. машина уже начинает экстренно тормозить и уже сбросит скорость до 30-40 км/ч. При этой скорости повреждения уже будут минимальные, т.к. при ударе об стекло можно получить только ушибы, а при ударе бампером - переломы и травму головы при ударе об асфальт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДА.

Лучше всего - избежать ДТП. Для этого:

- нельзя выходить на дорогу не осмотревшись;

- нельзя выбегать перед машинами неожиданно, т.к. у них большой тормозной путь;

- удостоверьтесь, что водитель стал притормаживать, пропуская вас, и только после этого ступите на дорогу;

- ни в коем случае НЕ ПЕРЕБЕГАТЬ дорогу, даже если водители пропускают вас.Всегда найдется лихач по соседней полосе, которому вас не видно.

- нельзя выкатывать детскую коляску на пешеходный переход впереди себя. Выйдите на "зебру" первыми и убедитесь в отсутствии транспорта и только потом выкатывайте коляску;

- НИКОГДА не переходите дорогу с капюшоном на голове и в наушниках.



Берегите себя, вы - не святой, и больше не воскреснете. Удачи!



