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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1669

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 12.08.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ПЕШЕХОДА С МАШИНОЙ
Люди иногда при переходе улицы ведут себя крайне беспечно. Капюшон на голове, наушники, солнечные очки, смартфон в руках — и в результате визг тормозов приводит их в себя, но уже поздно... Что делать пешеходу при столкновении с машиной?
Главная опасность здесь-удар бампером по ногам. Кости подламываются и человек падает на асфальт, получая дополнительные травмы. На последних моделях машин сейчас устанавливаются дополнительные ребра, чтобы человека не отбрасывало назад. Но нам сейчас от этого не легче - когда оно к нам еще придет. Так что же делать? Все видели старые фильмы с исполнением трюков каскадеров. Там каскадеры при столкновении с машиной совершают прыжок, чтобы удар по ногам был капотом и его отбросило не назад, а на лобовое стекло. Причем каскадер прыгает наискосок, чтобы перекатиться по капоту, встретить стекло спиной и упасть с машины.Так нужно делать и человеку, закрывая голову руками, как это делают боксеры, и поджимая ноги под себя. Сделать это легко, т.к. машина уже начинает экстренно тормозить и уже сбросит скорость до 30-40 км/ч. При этой скорости повреждения уже будут минимальные, т.к. при ударе об стекло можно получить только ушибы, а при ударе бампером - переломы и травму головы при ударе об асфальт.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДА.
Лучше всего - избежать ДТП. Для этого:
- нельзя выходить на дорогу не осмотревшись;
- нельзя выбегать перед машинами неожиданно, т.к. у них большой тормозной путь;
- удостоверьтесь, что водитель стал притормаживать, пропуская вас, и только после этого ступите на дорогу;
- ни в коем случае НЕ ПЕРЕБЕГАТЬ дорогу, даже если водители пропускают вас.Всегда найдется лихач по соседней полосе, которому вас не видно.
- нельзя выкатывать детскую коляску на пешеходный переход впереди себя. Выйдите на "зебру" первыми и убедитесь в отсутствии транспорта и только потом выкатывайте коляску;
- НИКОГДА не переходите дорогу с капюшоном на голове и в наушниках.

Берегите себя, вы - не святой, и больше не воскреснете. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1669

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 13.08.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОТЛОМИЛАСЬ СПИЦА СУШИЛКИ
Сушилка для белья сейчас неотъемлемая часть каждой квартиры. Но у них есть слабое место - отваливаются спицы, на которых висит белье.


Казалось бы большой проблемы нет - возьмите олово и припаяйте спицу на место. А если вы одинокая женщина, которая обходится своими силами? Хотя женщины в последнее время стали очень техничными:


Нужно воспользоваться нашим пройденным советом, когда склеивали тонкие части предметов. Нам нужны клей, пищевая сода и нитки.


Ниткой закрепляем спицу на ее место.


Затем обмазываем клеем и присыпаем содой для укрепления.


После отвердевания немного пройтись наждачкой и ремонт закончен.


Если не приглядываться - то и не заметно. Можно и подкрасить. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1669

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПЕРЕМЕШИВАЕМ БЕТОН
Летом многие что-то делают с цементом - в гараже, на даче, в частном доме. И приходится прикладывать много физических сил, чтобы перемешать раствор лопатой.


Но если взять вместо лопаты обыкновенную садовую тяпку, то работа гораздо облегчится. Не нужно будет втыкать лопату в тугой раствор, поднимать его вверх и скидывать с лопаты. А ведь все это ваши силы, их нужно беречь.


Здесь нужно всего лишь передвигать раствор вперед и назад, не затрачивая много энергии. Удачи!
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