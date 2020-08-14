abaika95 Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4687

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:54 Цитата-/В принципе, можно было бы и предупреждением ограничиться.Народу там же мало, не такое уж проходное место. Формальный подход: "почему не работаешь, вирус всё больше распространяется" - "как не работаю, вот сколько протоколов и штрафов выписал" - примерно, так./







Так пусть и выясняют в суде если парень считает что он прав,но он же видосик перед этим записал, к чему? Просто чтобы народ не разбираясь сразу был на его стороне,я не спорю может там и был формальный подход и план надо выполнять но так для этого сотрудникам и навесили камер чтобы они могли в случае чего доказать что штраф был по факту нарушения