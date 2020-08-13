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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39610

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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§ peshexod
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3602

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 14.08.20 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Я из тех самых - из проектировщиков. Знаю как это делается и знаю как экспертиза требует.


Вопрос проектировщику: Что является основанием для составления задания на проектирование? Какие документы заказчик должен Вам предоставить изначально?
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§ Сергей kst
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
191

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 14.08.20 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
стараются дать максимальную огласку

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=41482&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

А в теле-сми обращались?Давно не смотрю местное "вещание",но раньше, например КТК, освещали подобные случаи.
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13069

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 14.08.20 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Что является основанием для составления задания на проектирование? Какие документы заказчик должен Вам предоставить изначально?

Договор, технические условия на подключение инженерных сетей, акт на землю. В случае с бюджетными объектами - решение местного исполнительного органа. Ну и требования заказчика к объекту - что он там хочет видеть.
По факту - документы могут предоставляться в конце проектирования, но тут уже риск проектировщика - весь проект может быть выкинут. Вас, жильцов, задание на проектирование вообще не касается - это отношения заказчика и проектировщика.
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§ Victor Yang
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13069

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 14.08.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
По инсоляции. Не понимаю юридически, что значит там 3 или 4 квартир.

Это не юридически - это физически. Инсоляция рассчитывается на всю квартиру и свет должен быть в ОДНОЙ из комнат (не во всех!) нормативное время. Если на площадке три квартиры - значит, во всех квартирах окна выходят на сторону противоположную стороне строительства и инсоляция в них совершенно не нарушена. Если квартиры четыре на площадке - тогда у двух квартир окна выходят только во двор. И тут можно говорить о нарушении инсоляции.
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13069

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 14.08.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Как интересовались жители двора у юристов, нет необходимости спрашивать разрешения городского акимата о размещении баннера.
Я же норматив привёл, где русским по-белому написано что уведомление обязательно.

Партизан7:
Жителям двора:им важно общественное мнение и поддержка людей. Лайки, репосты в соцсетях и другое.

А какой толк от поддержки, если действуют по писаным нормативами, правилам и законам?
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
34

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 14.08.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor yang Цитата/ Я же норматив привёл...

Жителям юрист показывал документ, по которому они имеем возможность размещать и не уведомлять акимат.
Не знаю про Ваш норматив, но я доверяю профессионалам.
Victor yang повторюсь если Вы не понимаете жителей и для чего необходимо им поддержка, лайки и др. Смысл обсуждать дальше.
Многие люди надеюсь меня понимают.

Я ранее сказал, что не понимаю полностью значения ИНСОЛЯЦИИ, но убеждён есть нарушения в плане естественного освещения.

Victor yang! Вопрос Вам: если Вы грамотный профессионал в проектировании, в самом деле понимаете все нюансы.

Скажите правильно это, есть какой нибудь документ, что разрешается строить новое 9 этажное здание , от старого 5 этажного дома на на расстоянии 14-15 метров?
Про инсоляции не будем, там все туманно.
Меня интересует это РАССТОЯНИЕ
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13069

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 14.08.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
есть какой нибудь документ, что разрешается строить новое 9 этажное здание , от старого 5 этажного дома на на расстоянии 14-15 метров?

Нет такого. Иначе бы не было положительного заключения экспертизы. Возможно, такое было в старых СНиПах.
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
34

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 14.08.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor yang Цитата/ Нет такого. Иначе бы не было положительного заключения экспертизы....

Не пониманию 🤔.
Объясните, пожалуйста: если нет разрешающих документов, как может быть положительным заключение экспертиза?

Мне говорили, что вроде можно строить 3 этажное здание на расстоянии 15 метров, 5 этажей-- 20 метров, 9 этажей- 25 метров.

Где то должно быть в СНиПах?
Мне кажется это самым важнейшим моментом.
Законно или законно строительство.
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
34

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 14.08.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законно или не законно строительство.
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13069

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 14.08.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Мне говорили, что вроде можно строить 3 этажное здание на расстоянии 15 метров, 5 этажей-- 20 метров, 9 этажей- 25 метров. Где то должно быть в СНиПах? Мне кажется это самым важнейшим моментом. Законно или законно строительство.

Вот именно - это важный момент. И если бы был прямой запрет в СН или СП (снипов сейчас нет у нас), то проект не получил бы положительное заключение. Но такого запрета нет - такие сейчас нормативы. Минимальное расстояние может регламентироваться противопожарными нормами (пожарный проезд - 3-3,5 м), защитной зоной инженерных коммуникаций - там у каждой сети свои нормы.
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