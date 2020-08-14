Гриня Re: Почему локдаун на выходных продлевают в Казахстане? #2 Г





(Полноправные пользователи) Сообщений: 695

Регистрация: 11.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:07 Капец он... "Выручка бизнеса в большей степени создается на выходных. Мы на это идем сознательно, на это согласны." Это значит мы понимаем как вам хреново,и осознанно посылаем вас на Х...Й .И посмотрим как в очередной раз вы это проглотите.Обнаглел,падлюка,донельзя.