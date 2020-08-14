yudjin Re: Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6858

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:14 Цитата: санкций в отношении белорусских властей.

Санкции Европе против Беларуси точно не нужны, если они хотят затянуть её в свои европейские недоценности, как сделали с Украиной. При Лукашенко санкции еще сильнее сблизят Беларусь с Россией, что совсем не надо и европе, и сша. Поэтому кроме тявканья Польши и Прибалтики ничего не будет.



А белорусы всё-таки другие люди..и я это видел сам... совершенно не конфликтные, спокойные, воспитанные и вежливые, поэтому и протесты у них преимущественно мирные.

Почувствуйте разницу с майданутыми:









Лукашенко не сделал ошибки, которую сделал Порошенко. Он не начал стрелять по людям. Да, были задержания. Надеюсь, выводы сделают и протестующие, и власти.