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≡ Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных выходят на свободу
 
 
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§ NG.kz
Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных выходят на свободу
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39609

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Милиция начала выпускать тысячи задержанных в ходе мирных протестов последних дней – большинство из них пожаловались на жестокие избиения в учреждениях силовых структур.
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§ Сергей kst
Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных выходят на свободу
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
191

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 14.08.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39566
Естественно может,и введет,если Лукашенко вздумает мириться с Москвой.

бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39566

А бывшие ли?Точнее -милиционеры ли это вообще,бывшие или действующие,выбрасывают или сжигают форму?

[Исправлено: Сергей kst, 14.08.2020 - 11:06]
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§ yudjin
Re: Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6858

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 14.08.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
санкций в отношении белорусских властей.

Санкции Европе против Беларуси точно не нужны, если они хотят затянуть её в свои европейские недоценности, как сделали с Украиной. При Лукашенко санкции еще сильнее сблизят Беларусь с Россией, что совсем не надо и европе, и сша. Поэтому кроме тявканья Польши и Прибалтики ничего не будет.

А белорусы всё-таки другие люди..и я это видел сам... совершенно не конфликтные, спокойные, воспитанные и вежливые, поэтому и протесты у них преимущественно мирные.
Почувствуйте разницу с майданутыми:




Лукашенко не сделал ошибки, которую сделал Порошенко. Он не начал стрелять по людям. Да, были задержания. Надеюсь, выводы сделают и протестующие, и власти.
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§ arman_kst
Re: Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
498

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 14.08.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев поздравил первым, конечно, рыбак рыбака видит издалека
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§ YESNO
Re: Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных...
Y


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
37

Регистрация:
22.05.12
Отправлено: 14.08.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Протесты
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§ 5555
Re: Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
141

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 14.08.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
А бывшие ли?

И если бывшие, то не ило бы указывать причину почему бывшие. А то может выгнали по негативке - теперь красуются перед камерами.
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* abaika95
Re: Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4686

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Лукашенко не сделал ошибки, которую сделал Порошенко/



Может Янукович?




Цитата-/Он не начал стрелять по людям/




Имеешь ввиду снайперов? Которых так и не подтвердили спецназовцы это были или майданутые?
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§ Ainagulsu
Re: Власти Беларуси извинились за насилие, тысячи задержанных...
A


(Пользователи)
Сообщений:
7

Регистрация:
10.02.20
Отправлено: 14.08.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

yudjin:
Лукашенко не сделал ошибки, которую сделал Порошенко. Он не начал стрелять по людям. Да, были задержания. Надеюсь, выводы сделают и протестующие, и власти.


мдее вот где вакуум информационный.

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