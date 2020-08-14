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≡ Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39609

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максим ПАДЕРИН 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар «находился без маски на рабочем месте».
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§ yudjin
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6858

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 14.08.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
акой бардак был в рядах милиции ссср

всё-то ты видел, везде-то ты был, что и послать тебя некуда...
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* abaika95
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4686

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ветврач не исключает, что может принять помощь и попытаться обжаловать штраф в суде./




Вот опять,иди на суд,добивайся потом оглашай результаты к чему опять манипулятивные видосики? У одних суд не прошел они давай плакаты вывешивать чтобы людей на свою сторону привлечь,другой в суд не подал ещё а уже народ баламутит якобы он прав, скоро вообще будет так,перед судом если натравил людей против оппонента значит ты автоматически прав,а если суд всё-таки проиграл то ты жертва режима,лицемерие
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* abaika95
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4686

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/всё-то ты видел, везде-то ты был, что и послать тебя некуда.../


Да а ты там что в 7 лет мог знать про милицию? Или если рождён в СССР ты значит априори знаешь всю систему и как Сталин партзасидания проводил?) Я ж с тобой за вкус пломбира не спорю это субъективно
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§ Sergei
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
S


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
14.08.20
Отправлено: 14.08.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мало кто замечает, что они спасают из пожаров, воды, рискуют собой. Свою жизнь подвергают опасности.
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§ юля елиссева
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 14.08.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sergei:
ало кто замечает, что они спасают из пожаров, воды, рискуют собой. Свою жизнь подвергают опасности.

их же судят и за крышевание наркобизнеса..
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§ arman_kst
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
498

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 14.08.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в ютюбе говорилось, что не надо штрафовать, а делать в первый раз предупреждение с занесением в базу. Во второй раз штрафовать. Налоги некому будет платить, то карантин, то штрафы
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§ юля елиссева
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 14.08.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
всё-то ты видел, везде-то ты был, что и послать тебя некуда...

работа у него нурлыбота такая.. всюду затычкой быть.
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* abaika95
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4686

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/работа у него нурлыбота такая.. всюду затычкой быть./




Странно,вроде под одними и теми же новостями встречаемся а дядька?) Ты везде обиженка про карателей пишешь я наоборот,берегись автомобиля смотрел? Ты убегаешь.....
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§ ACROS
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
887

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 14.08.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
к чему опять манипулятивные видосики?


Это же везде так: случай с М.О.Ефремовым - суд даже толком не состоялся, а сколько уже слов сказано, сколько копий сломано и сколько "видосиков" снято и сколько на нём телевидение бабла заработала.
В принципе, можно было бы и предупреждением ограничиться.Народу там же мало, не такое уж проходное место. Формальный подход: "почему не работаешь, вирус всё больше распространяется" - "как не работаю, вот сколько протоколов и штрафов выписал" - примерно, так.
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* abaika95
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4686

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В принципе, можно было бы и предупреждением ограничиться.Народу там же мало, не такое уж проходное место. Формальный подход: "почему не работаешь, вирус всё больше распространяется" - "как не работаю, вот сколько протоколов и штрафов выписал" - примерно, так./



Так пусть и выясняют в суде если парень считает что он прав,но он же видосик перед этим записал, к чему? Просто чтобы народ не разбираясь сразу был на его стороне,я не спорю может там и был формальный подход и план надо выполнять но так для этого сотрудникам и навесили камер чтобы они могли в случае чего доказать что штраф был по факту нарушения
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