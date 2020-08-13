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§ NG.kz
Парниковый эффект для КТЭК
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39608

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В середине апреля 2020 года ГКП «КТЭК» проиграло судебные тяжбы против департамента государственных доходов и пограничной службы КНБ Костанайской области. Причем проиграло как в первой, так и в апелляционной инстанциях. Суть претензий тепловиков: госпредприятия, несмотря на обязательства, отказываются платить за ремонты сетей, которые были сделаны еще в 2018 году. В КТЭК такое поведение считают «опасным прецедентом».
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§ Сергей kst
Re: Парниковый эффект для КТЭК
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
191

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 13.08.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,в советское время,как подобные проблемы разрешались,и были ли они вообще.
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§ Нурбанчик
Re: Парниковый эффект для КТЭК
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1953

Регистрация:
25.05.11
Отправлено: 13.08.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если госпредприятия неукоснительно соблюдают такой "корявый" закон о Госзакупках, неужели нельзя в утвержденных госпредприятиями правилах проведения закупок прописать необходимые требования к процедуре закупки из одного источника?
Например при возникновении потребности в приобретении определенных товаров (работ, услуг) вследствие непреодолимой силы, в том числе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, в связи с чем применение иных видов процедур государственных закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно.
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§ Сабыр
Re: Парниковый эффект для КТЭК
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
393

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КТЭК тоже можно понять,почему они должны за свой счёт ремонтировать сети далеко не бедных организаций?? Пусть тогда мёрзнут и решают свои проблемы. Понятно что применят адм ресурс и наклонят,но это же не выход из ситуации! У КТЭК и так хватает проблем с отказными пкск и т.д.
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* arman_kst
Парниковый эффект для КТЭК
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
497

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 14.08.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот видите несправедливо когда суд встаёт только на сторону госоргана. Так вот с общежитиями, нарушения на лицо, а суд не видит.

КТЭК пусть задаток берет, если деньги не поступили от госоргана, не устранять аварию. Как говорится, утром деньги - а вечером стулья.
Даже суток хватит, чтобы у них все трубы позамерзали. А все это время делать вид что устраняете. Не хочешь платить, не получишь услугу. Пусть померзнут

[Исправлено: arman_kst, 14.08.2020 - 10:09]
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§ Сергей kst
Парниковый эффект для КТЭК
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
191

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 14.08.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
КТЭК тоже можно понять,почему они должны за свой счёт ремонтировать сети далеко не бедных организаций?? Пусть тогда мёрзнут и решают свои проблемы. Понятно что применят адм ресурс и наклонят,но это же не выход из ситуации! У КТЭК и так хватает проблем с отказными пкск и т.д.


Вот понимаете в чем дело,ладно, тяжбы между гос. и физ. лицами.Но ведь структура государственная.Не представляю,что творилось в башке того,кто прописывал все эти нормы на законодательном уровне. Аналогия с человеческим организмом-крови нужно циркулировать по венам и артериям,а сердце отказывается его прокачивать.Жизнеспособен такой организм?Врятли.В общем дуристика полная.
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§ пешеход
Re: Парниковый эффект для КТЭК
п


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
152

Регистрация:
18.08.16
Отправлено: 14.08.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один интересный вопрос, а почему случаются порывы? Либо специально КТЭК давление увеличивает, чтобы рвало слабые места и потом пытаться на этом как то заработать, либо трубы до такой степени сгнившие, что требуют замены. Тогда ставьте запорные вентеля на разграничении не своих сетей и если у них порвет то закрывайте, не нарушая общую работу сети. В таком случае балансосодержатели данных труб будут закладывать деньги в бюджет на замену и ремонт. Один раз поменяют, на 20 лет хватит. Уверен, что даже по бухгалтерии данные трубы у многих учреждениях в активах не стоят.
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