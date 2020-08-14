abaika95 Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4683

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:42 Цитата-/Ветврач не исключает, что может принять помощь и попытаться обжаловать штраф в суде./









Вот опять,иди на суд,добивайся потом оглашай результаты к чему опять манипулятивные видосики? У одних суд не прошел они давай плакаты вывешивать чтобы людей на свою сторону привлечь,другой в суд не подал ещё а уже народ баламутит якобы он прав, скоро вообще будет так,перед судом если натравил людей против оппонента значит ты автоматически прав,а если суд всё-таки проиграл то ты жертва режима,лицемерие