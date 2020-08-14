ZoyaU Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил... #14 Z





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 13.08.20 (Пользователи) Отправлено: - 11:39 В стране итак не благоприятная обстановка с этой пандемией. Разве это так тяжело соблюдать санитарные нормы, вы же это делаете для себя, для своей защиты. Никто не знает всю ситуацию полностью, не считаю ваши мнения объективными. За нарушения санитарных норм штрафует не полиция , а СЭС, ведь это их направление. Просто будьте внимательны к себе и берегите свое здоровье.