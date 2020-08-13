abaika95 Re: Чтение азана - нельзя ли потише? #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4680

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:39 Цитата-/Ранее нам уже задавали подобный вопрос, мы обращались в СЭС, и нам сказали, что они не могут определить стандарт азана и не могут определить, сколько нужно децибелов./









Чееее? НГ обратитесь с запросом в любое СЭС они должны дать пояснение сколько допустимый порог децибелов разрешен в городе после 23:00 они же как-то замеряют предприятия или музыку орущую из кафе и клубов а тут определить не могут прям