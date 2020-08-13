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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39606

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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§ peshexod
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3602

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 14.08.20 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Я из тех самых - из проектировщиков. Знаю как это делается и знаю как экспертиза требует.


Вопрос проектировщику: Что является основанием для составления задания на проектирование? Какие документы заказчик должен Вам предоставить изначально?
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* Сергей kst
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
187

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 14.08.20 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
стараются дать максимальную огласку

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=41482&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

А в теле-сми обращались?Давно не смотрю местное "вещание",но раньше, например КТК, освещали подобные случаи.
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13065

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 14.08.20 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Что является основанием для составления задания на проектирование? Какие документы заказчик должен Вам предоставить изначально?

Договор, технические условия на подключение инженерных сетей, акт на землю. В случае с бюджетными объектами - решение местного исполнительного органа. Ну и требования заказчика к объекту - что он там хочет видеть.
По факту - документы могут предоставляться в конце проектирования, но тут уже риск проектировщика - весь проект может быть выкинут. Вас, жильцов, задание на проектирование вообще не касается - это отношения заказчика и проектировщика.
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