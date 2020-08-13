NG.kz Цена завышена на 1 тенге - Хозяйка аптеки оспаривает в суде штраф в размере 361 140 тенге N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:28 Анальгин был продан 23 июля за 150 тенге одному из проверяющих работу аптек в режиме карантина. Ведлер считает, что не доказан даже сам факт продажи, не говоря уже о завышенной цене, о чем она заявила во время рассмотрения ее дела в районном суде.

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