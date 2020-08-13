Цитата: peshexod:

Что является основанием для составления задания на проектирование? Какие документы заказчик должен Вам предоставить изначально?

Договор, технические условия на подключение инженерных сетей, акт на землю. В случае с бюджетными объектами - решение местного исполнительного органа. Ну и требования заказчика к объекту - что он там хочет видеть.

По факту - документы могут предоставляться в конце проектирования, но тут уже риск проектировщика - весь проект может быть выкинут. Вас, жильцов, задание на проектирование вообще не касается - это отношения заказчика и проектировщика.