Горожанин_kst Как ослабят карантин с 17 августа #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1710

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:19 Забыли прописать о том, что локдауны на вызодные сохраняются пока до конца августа, дальше ещё не придумали.

Цой так и сказал, типа не расслабляйтесь, карантин ещё вернётся...!!! А он куда то уходил? С апреля? Пусть он это работникам кинотеатров, ТРЦ и пр.расскажет! Задолбали уже своей игрой словами и подменой понятий.

На ум пришли слова песни БГ "нас с тобою "обманули"



[Исправлено: Горожанин_kst, 14.08.2020 - 08:37]