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§ NG.kz
Как ослабят карантин с 17 августа
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39606

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В период действия карантинных мер в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Ежесуточный прирост заражения снижен с 4 процентов до 0,5 процента.
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§ Горожанин_kst
Как ослабят карантин с 17 августа
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1710

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 14.08.20 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыли прописать о том, что локдауны на вызодные сохраняются пока до конца августа, дальше ещё не придумали.
Цой так и сказал, типа не расслабляйтесь, карантин ещё вернётся...!!! А он куда то уходил? С апреля? Пусть он это работникам кинотеатров, ТРЦ и пр.расскажет! Задолбали уже своей игрой словами и подменой понятий.
На ум пришли слова песни БГ "нас с тобою "обманули"

[Исправлено: Горожанин_kst, 14.08.2020 - 08:37]
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