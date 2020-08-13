Цитата: жительница Костаная Наталья ШАРЫГИНА. - Сын в этом году - третьеклассник. Честно скажу, нам тяжело далась четвертая четверть.

Ну не знаю, мне и ребенку, легко. Зависит всё от уровня ребенка, опыта и компетенции учителя и наличия компа, телефона и интернета. Утром проверяю, что ребенок скачал из почты задания и разложил их по папкам на рабочем столе и ... ухожу на работу. Она (3 класс) сама выполняла, слушая всё по ватсапу учителей, фоткала выполненные задания, рассказывала стихи, записывая на видео и отправляла учителю.

Вот так проходили уроки у нас:



Понадобился ноутбук для почты и ютуба (уроки физры по нему были) и ватсап. Всё! Больше никакие сервисы и специальные программы не понадобились.

Возможно, было не сложно, так как новых тем по основным предметам (русский, математика) не было. Повторяли, то что учили в 3-х четвертях.

Вышла отличницей.