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≡ Оценить уровень коррупции попросили костанайцев. Каковы итоги?
 
 
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§ NG.kz
Оценить уровень коррупции попросили костанайцев. Каковы итоги?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39605

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сферами, содержащими наибольшие риски, по мнению граждан, являются: правоохранительные органы (55,5%), акиматы городов и районов (39,1%), медицина (33,7%), образование (30,3%), строительство и архитектура (26,7%).
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§ maxsaf
Re: Оценить уровень коррупции попросили костанайцев. Каковы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7345

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Опросили 1 511 человек. Из них 86% сообщили, что никогда не сталкивались с фактами коррупции.

О самых махровых случаях вообще мало кто знает - так к чему эти опросы? Хотите знать, кто сколько раз шоколадку врачу или преподу давал? Лучше бы тендеры проверяли тщательнее, а не ерундой занимались.
Профайл
§ сайлау курманов
Re: Оценить уровень коррупции попросили костанайцев. Каковы...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3981

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 14.08.20 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда албин создал ОПГ и нагрел более ста рудничан со лживыми трудоустройством, писались заявлениЯ и в этом не усмотрели никаких нарушении, что на это скажете? А когда подделываются протоколы и людей лишают бизнеса, тоже ничего зазорного не нашли.
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