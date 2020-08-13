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≡ Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в ситиборд, рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в ситиборд, рассматривает суд в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39605

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 июля Федоров, управляя двухэтажным автобусом маршрута № 18, врезался в рекламный баннер по пр. Абая, недалеко от остановки «БУМ», возле Наримановского рынка. 6 августа водители нескольких маршрутов провели акцию в поддержку коллеги
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§ electro
Re: Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
337

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 13.08.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ситиборд установлен по всем стандартам, по закону, мы измеряли высоту, автобус под ним спокойно проезжает. Ситиборд находится в «кармане», там паркуются автомобили. Водитель должен был убедиться в безопасности дорожного движения. Получается, что водитель начал движение, не убедившись в безопасности своих действий. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39563

И так, 1.автобус под ним спокойно проезжает.
2.начал движение, не убедившись в безопасности своих действий.

Он что, ПОДПРЫГИВАТЬ начал, или вообще ВЗЛЕТАТЬ, не убедившись в безопасности своих действий???

ABC Commercial, отвечать придется-таки вам
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§ Тот самый
Re: Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
890

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы измеряли высоту, автобус под ним спокойно проезжает.


Хорош уже заливать! Что вы там измеряли и когда? Если вот автобус не смог проехать? Он летел что ли? Или заходил на посадку?

Провели реконструкцию Абая (новые бордюры и карман), но ни вы, ни акимат, ни проектировшики, ни подрядчик не вспомнили про этот баннер. Потому что всем пофиг. А надо водителю засудить их, наказать за халатность - пусть восстанавливают автобус, моральный ущерб выплачивают и за простой платят.

Двухэтажные автобусы (даблдекеры) - большая редкость для СНГ и фишка Кустаная. А тут какая-то шарага повредила его, угрожала безопасности пассажиров, так ещё и денег требует.
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§ elektron
Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в ситиборд, рассматривает суд в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5505

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 13.08.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Поддерживаю, автобусы пока ещё не летают. Даже если самый высокий саке-баке будет утверждать. ;-)
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§ MAN
Re: Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
82

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 13.08.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Двухэтажные автобусы (даблдекеры) - большая редкость для СНГ и фишка Кустаная. А тут какая-то шарага повредила его, угрожала безопасности пассажиров, так ещё и денег требует.

Полностью согласен. а от суда я в шоке. Судье рулетку и пусть едет промеряет. Что там взвешивать, угроза жизни людей и ситиборд. Мрак.
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§ сайлау курманов
Re: Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3981

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 14.08.20 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекламщики виноваты однозначно, чего они там что-то пытаются придумать
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