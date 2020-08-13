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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39605

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13064

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 13.08.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Владельцы вновь построенных и владельцы заново открытых кафешек и магазинчиков со своим вывешенным баннером, типа : "МЫ ОТКРЫЛИСЬ", тоже брали РАЗРЕШЕНИЕ на такой текст у акимата?

Этот вопрос нужно задать владельцам магазинов.
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§ ACROS
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
886

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 13.08.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
владельцы "армянских" машин, которые хотели обмануть государство,


Не в этом суть: суть в том что они ОТСТАИВАЛИ свои ПРАВА, а получилось или не получилось - это другой вопрос, вопрос их КОМПЕТЕНТНОСТИ и знания Законов.
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13064

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 13.08.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
суть в том что они ОТСТАИВАЛИ свои ПРАВА

Не права они отстаивают, а жажду халявы, что несправедливо по отношению к нормальным людям.
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§ elektron
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5505

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 13.08.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не права они отстаивают

А что же тогда? Раз государство разрешило такую регистрацию?
Я не то что бы их поддерживаю, даже против ;-)
Но как они регистрировали свои авто тогда, вполне официально?
Не закон а решето, хотя в 55-ом посту уже озвучил. 8-)
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13064

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 13.08.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но как они регистрировали свои авто тогда, вполне официально?

Да никак они в Казахстане зарегистрированы не были. Иностранные машины и всё. Но тогда, видимо, допускалось длительное нахождение ТС на территории Казахстана. После определенного момента - уже нельзя.
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§ Неравнодушный Костанаец
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Н


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
13.08.20
Отправлено: 13.08.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый вечер, вопрос тут однозначный нарушены права жильцов, налогоплательщиков и мнение свое сказать им нельзя? Почему одни должны страдать, а другие пилить бюджет на этой стройке, жители пустой звук получаются?, дизайн города портится))) это в детском саду у ясельной группы подобные отговорки услышал он? в 2,5 летнем возрасте моя дочка отмазку скажет умнее.
Абайка, а ты далеко пойдёшь во власти,такие как ты на вес золота, главный навык петь дифирамбы у тебя отточен на 5+,такие оды нашим властьимущим поешь,уверен заценят,наградят. В Премии нурбот года,есть шансы, да, скажи адрес "хабар" пригласим, передачу о тебе снимем,таких людей сейчас не найдёшь,уникум просто. Герой соц труда.
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§ Тот самый
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
890

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет. Я работаю в этой сфере. При всём желании не получится.


В соседней статье получилось, что "В гражданском порядке все три участника строительства - подрядчик, эксперты технадзора и авторского надзора - признаны недобросовестными участниками госзакупок." https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39557
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
28

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предел 1600 символов превысил.

Не помню на какой именно слове я остановился.
Но знаю как формируется общественное сознание за счет местных СМИ.

В телевизоре одна информация, а мы ищем из разных источников, думаем, анализируем.

Уже поздно, подустал.
Там , что еще было.Но ладно
P.S. Мне понравились мысли АCROS, все грамотно, по существу 😊🖐🤝
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13064

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 14.08.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
В соседней статье получилось, что "В гражданском порядке все три участника строительства -

Вопросы по общежитию - это вопросы ранних стадий - проектирования и экспертизы проекта.
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§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13064

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 14.08.20 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Вот поэтому жители, как я понимаю, разместили баннер, чтобы привлечь внимание и на время разбирательства, прекратить строительство.

Железная логика. Увидев этот баннер, все (судья, акимат, подрядчики), конечно же сразу воскрикнут "Ах, они против строительства!" и прекратят строительство, суд тут же вынесет постановление в пользу истцов, то что построили разберут, а материал раздадут бездомным, землю - под кондоминиум, а на месте строительства будет памятник с цветами и все будут счастливы. Вот она - сила баннера! Но что-то пошло не так...

[Исправлено: Victor Yang, 14.08.2020 - 00:22]
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§ Партизан7
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
28

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 14.08.20 - 00:27
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§ Партизан7
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
28

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 14.08.20 - 00:38
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