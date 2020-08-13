Неравнодушный Костанаец Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному #65 Н





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 13.08.20 (Пользователи) Отправлено: - 23:16 Добрый вечер, вопрос тут однозначный нарушены права жильцов, налогоплательщиков и мнение свое сказать им нельзя? Почему одни должны страдать, а другие пилить бюджет на этой стройке, жители пустой звук получаются?, дизайн города портится))) это в детском саду у ясельной группы подобные отговорки услышал он? в 2,5 летнем возрасте моя дочка отмазку скажет умнее.

Абайка, а ты далеко пойдёшь во власти,такие как ты на вес золота, главный навык петь дифирамбы у тебя отточен на 5+,такие оды нашим властьимущим поешь,уверен заценят,наградят. В Премии нурбот года,есть шансы, да, скажи адрес "хабар" пригласим, передачу о тебе снимем,таких людей сейчас не найдёшь,уникум просто. Герой соц труда.