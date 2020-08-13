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≡ Чтение азана - нельзя ли потише?
 
 
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§ NG.kz
Чтение азана - нельзя ли потише?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39605

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живем в районе КЖБИ в Костанае. Недалеко от нас мечеть. В 12 часов ночи и в 4 часа утра начинает очень громко читать азан азанчи. Я уважаю все религии, но просыпаюсь и я, и ребенок. Можно как-то потише сделать ведь?
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§ abaika95
Чтение азана - нельзя ли потише?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4680

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну раз можно через динамики, то можно и по впцапу/телеграм/




Да можно вообще без призыва обойтись,колокольный перзвон тоже в группу ватсап скидывать и службы онлайн вести) но дань традиции,хотя сказал уже в 12 и 4 утра можно и без этого обойтись закон никто не отменял
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§ abaika95
Re: Чтение азана - нельзя ли потише?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4680

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ранее нам уже задавали подобный вопрос, мы обращались в СЭС, и нам сказали, что они не могут определить стандарт азана и не могут определить, сколько нужно децибелов./




Чееее? НГ обратитесь с запросом в любое СЭС они должны дать пояснение сколько допустимый порог децибелов разрешен в городе после 23:00 они же как-то замеряют предприятия или музыку орущую из кафе и клубов а тут определить не могут прям
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* Тот самый
Re: Чтение азана - нельзя ли потише?
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
890

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 14.08.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23:00 и до 06:00 шум производить запрещено. Любой. В квартире разрешено шуметь на уровне тихого разговора (примерная громкость 45 Дб). Наверное расчёт, что такой уровень не достигнет соседской квартиры.

Цитата:
- Для того чтобы измерить шум, он должен быть постоянным, - пояснила «НГ» заведующая РГКП «Костанайский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Ирина МЯСНИКОВА.


Другими словами они не хотят куда-то ехать в 12 часов ночи или тем более в 4 часа утра для проведения измерений.
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