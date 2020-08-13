Тот самый Re: Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в... #2 Т





(Полноправные пользователи) Сообщений: 890

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:57 Цитата: мы измеряли высоту, автобус под ним спокойно проезжает.



Хорош уже заливать! Что вы там измеряли и когда? Если вот автобус не смог проехать? Он летел что ли? Или заходил на посадку?



Провели реконструкцию Абая (новые бордюры и карман), но ни вы, ни акимат, ни проектировшики, ни подрядчик не вспомнили про этот баннер. Потому что всем пофиг. А надо водителю засудить их, наказать за халатность - пусть восстанавливают автобус, моральный ущерб выплачивают и за простой платят.



Двухэтажные автобусы (даблдекеры) - большая редкость для СНГ и фишка Кустаная. А тут какая-то шарага повредила его, угрожала безопасности пассажиров, так ещё и денег требует.