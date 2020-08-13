Цитата: elektron:

Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги.

Нет. Я работаю в этой сфере. При всём желании не получится.

elektron:

Или почему там какой то дом разбирают, который "лопнул"?

Нарушена технология строительства или неверная геология была - с причинами разбираются.

Партизан7:

1 Планировалось по плану строительства 3-5 этажного общежития.

И сколько бы там студентов поместилось при такой площади? 100? Это стОит вообще заморачиваться со строительством? В 9-этажном - 250 мест.