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≡ Чтение азана - нельзя ли потише?
 
 
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§ NG.kz
Чтение азана - нельзя ли потише?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39604

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живем в районе КЖБИ в Костанае. Недалеко от нас мечеть. В 12 часов ночи и в 4 часа утра начинает очень громко читать азан азанчи. Я уважаю все религии, но просыпаюсь и я, и ребенок. Можно как-то потише сделать ведь?
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§ ZXC
Re: Чтение азана - нельзя ли потише?
Z


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
97

Регистрация:
29.10.18
Отправлено: 13.08.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо как раньше, без динамиков. Пусть муэдзин с минарета читает Азан.
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§ Горожанин_kst
Re: Чтение азана - нельзя ли потише?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1708

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 13.08.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вера дело хорошее. Кто с верой, у того Бог в душе, не по расписанию или призыву. Всегда.
Поэтому умерьте громкоговорители, уважаемые. Имеющий уши, да услышит. А дорогу осилит идущий.
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§ peshexod
Чтение азана - нельзя ли потише?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3600

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 13.08.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но, согласно уставу, мы должны это делать. Наша цель - призыв к молитве, это наша обязанность перед мусульманами.


«По казахской земле прошли все мировые религии, поэтому нам чужды нетерпимость или религиозный фанатизм. Эта духовная традиция, эта открытость Божьему слову в любом обрамлении — одна из важнейших основ межконфессионального согласия в Казахстане».
Нурсултан Назарбаев

При этом Казахстан — государство светское, и этот принцип закреплен в Конституции.
Надо как то приходить к консенсусу и руководствоваться при этом не только уставом.

[Исправлено: peshexod, 13.08.2020 - 18:25]
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§ maxsaf
Re: Чтение азана - нельзя ли потише?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7344

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В уставе написано что мы должны призывать к молитве, то есть делать азан

А там случайно не написано, что можно делать это до 11 вечера? Разве не разумнее призывать людей к чему-то когда они бодрствуют, а не когда спят?
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§ maxsaf
Re: Чтение азана - нельзя ли потише?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7344

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для того чтобы измерить шум, он должен быть постоянным, - пояснила «НГ» заведующая РГКП «Костанайский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Ирина МЯСНИКОВА

Чё за бред?
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§ таноми52
Чтение азана - нельзя ли потише?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1940

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 13.08.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 часов ночи и в 4 часа утра начинает очень громко читать азан азанчи.

Источник: https://www.ng.kz/modules

Тупое следование догматам веры, а на дворе, меж тем, 21-й век!
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§ maxsaf
Чтение азана - нельзя ли потише?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7344

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
на дворе, меж тем, 21-й век!

Считаете, что уже можно смсками "напоминашки" скидывать?? ))
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§ abaika95
Чтение азана - нельзя ли потише?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4678

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон о шуме после 23 никто не отменял, можно и потише призывать к 12 и в 4 утра,всеровно это не несёт уже того смысла как в давние времена,все и так знают когда и во сколько подходить
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§ таноми52
Чтение азана - нельзя ли потише?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1940

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 13.08.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Считаете, что уже можно смсками "напоминашки" скидывать??


Имея современнную технику и креативное мышление много чего можно, а служители культа всё ещё вопят с минаретов
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§ abaika95
Чтение азана - нельзя ли потише?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4678

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/а служители культа всё ещё вопят с минаретов/



Для тех кто в 19 веке живёт
Вопят бабки по покойнику а это призыв на молитву называется
И это давно уже делают не с минаретов а через динамики и в большинстве случаев включая запись
Всесторонне развитее надо быть,благо интернет есть,и на дворе 21 век всё-таки
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* yudjin
Чтение азана - нельзя ли потише?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6853

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 13.08.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любая религия нынче не столько опиум для мозгов, сколько бизнес... каждый прихожанин - это деньги. Поэтому соревнуясь в громкости идет привлечение к себе финансов... пусть, считается, что добровольных и необязательных... но очень желательных, ведь речами и песнями сыт не будешь.
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