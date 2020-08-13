Партизан7 Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против... #47





(Пользователи) Сообщений: 25

Регистрация: 30.07.20 (Пользователи) Отправлено: - 21:59 Есть третье, четвёртое и другое.

Конечно необходимо общежитие для студентов. Но надо же по закону и уму.

Уже писал ранее про 5 этажное общежитие на территории двора медколледжа.



Разговаривал с одним человеком по телефону, он сейчас живёт в Астане. Так он полностью поддерживает строительство общежития.



Я ему привёл факты и доводы жителей.

И спросил его, справедливо ли скажем счастье одних(студентов) за счет других(жителей).

Это правильно?

Он мне ничего не ответил.



И в завершение.

Эта не кучка людей, а как бы не было пафосно, такие же жители и граждане страны, думаю к ним надо относиться с и пониманием.