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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39604

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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* Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
25

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второе. Инсоляция. Естественное освещение.
Там и так в некоторых квартирах солнечный свет поподает ближе к 17.00 (1 и 2 этажи)
Это угловые квартиры.
Сейчас если построят 9 этажей, то можно представить, что кмногим квартирам вообще солнечный свет не будет попадать.

Мне не удобно перед моими знакомыми, но я бы хотел бы жить в их доме.
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* Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13054

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 13.08.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги.
Нет. Я работаю в этой сфере. При всём желании не получится.
elektron:
Или почему там какой то дом разбирают, который "лопнул"?
Нарушена технология строительства или неверная геология была - с причинами разбираются.
Партизан7:
1 Планировалось по плану строительства 3-5 этажного общежития.

И сколько бы там студентов поместилось при такой площади? 100? Это стОит вообще заморачиваться со строительством? В 9-этажном - 250 мест.
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* Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
25

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть третье, четвёртое и другое.
Конечно необходимо общежитие для студентов. Но надо же по закону и уму.
Уже писал ранее про 5 этажное общежитие на территории двора медколледжа.

Разговаривал с одним человеком по телефону, он сейчас живёт в Астане. Так он полностью поддерживает строительство общежития.

Я ему привёл факты и доводы жителей.
И спросил его, справедливо ли скажем счастье одних(студентов) за счет других(жителей).
Это правильно?
Он мне ничего не ответил.

И в завершение.
Эта не кучка людей, а как бы не было пафосно, такие же жители и граждане страны, думаю к ним надо относиться с и пониманием.
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§ elektron
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5500

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 13.08.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
или неверная геология была - с причинами разбираются.

Ну подождём. Но даже в этом случае, было нарушение (возможно манипулируемое). А дом построили.
Как бы аналогично и в этом случае не получилось? :-x
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* Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13054

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 13.08.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но даже в этом случае, было нарушение

Геологию никакая экспертиза не проверит никак. Это исходные данные, а проверяют потом расчет фундамента для существующих грунтов. Информация по грунтам - на ответственности геологов.
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* Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
25

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor yang Цитата/ И сколько бы студентов поместились бы при такой площади? 100?...

Но ведь изначально так и планировалось:построить 5 этажное общежитие, для 100 -140 студентов.
Видимо это руководство медицинского колледжа это устраивало.
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