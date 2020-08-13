Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
Страница 3 из 4«1234»
Ответить 
§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39604

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
Читать новость
§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4678

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/может тогда казахстанская Фемида постесняется оставить их без внимания.Вы же сами понимаете, а вопрос задаёте./



То есть манипуляция общественным мнением?)
А если студенты начнут на флешмоб против вас выходить для привлечения внимания и баннера вешать вы начнёте возмущаться, правильно?) Или нет?
Профайл
§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4678

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наверное, баннер надо чтоб висел до решения суда, ровно по той же причине, по которой идёт сейчас стройка, несмотря на судебные тяжбы/



Ну так пусть и вешают на стройке зачем архитектурный облик портить?))
Профайл
§ Горожанин_kst
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1708

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 13.08.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ещё лучше если стойка эта будет где-нибудь в Жангельдинском районе, на краю Дикого поля?)
Профайл
§ Тот самый
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
887

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было в руки этот баннер взять да постоять там пару часов или сходить к акимату. Эффект был бы тот же.
Профайл
§ Сергей kst
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
186

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 13.08.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
или сходить к акимату

"Загребли" бы сразу-несанкционированный митинг.Возможен только одиночный пикет.
Профайл
§ beka
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
b


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
11.08.20
Отправлено: 13.08.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда же у нас будет слышащее государства, которая идёт на диалог и не закрывает рты, реально решает проблемы, а не делает видимость что пытается помочь. ИБД на деле получается! :-(
Профайл
§ peshexod
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3600

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 13.08.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
То есть манипуляция общественным мнением?)

Определение "манипуляция общественным мнением" - характеризуется в первую очередь как СКРЫТЫЙ способ влияния на поведение, а жители как раз наоборот очень даже открыто об этом заявили.
Я думаю определение манипуляция здесь не подходит.
Профайл
§ peshexod
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3600

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 13.08.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
"Загребли" бы сразу-несанкционированный митинг.Возможен только одиночный пикет.

Если бы не карантин, сходили бы уже.
Старшая по дому пыталась пикетировать, опять же по надуманным предлогом акиматовские прекратили.
Профайл
§ abaika95
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4678

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Определение "манипуляция общественным мнением" - характеризуется в первую очередь как СКРЫТЫЙ способ влияния на поведение, а жители как раз наоборот очень даже открыто об этом заявили./




Как раз подходит,вы же на плакате не пишите всю подноготную) инфу о суде к примеру,так и создаётся ощущение у людей кто не в курсе событий что у вас в наглую без суда и следствия дом строят) а это уже манипуляция
Профайл
§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13053

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 13.08.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
beka:
Когда же у нас будет слышащее государства, которая идёт на диалог и не закрывает рты, реально решает проблемы

Если "слушать" каждую кучку недовольных, то вся деятельность государства сведется к таким "слушаниям" и ничего делаться не будет. Эти решили что не хотят рядом с собой общежитие - и неважно что оно строится по всем нормам. Ну не надо этим. Другие будут возражать против ремонта и расширения улиц - им не надо это, а выспаться им не дают. Третьим хочется свободы творчества, а им почему-то не дают репетировать ночью. И так далее, и так далее. У этих жильцов, кроме хотюнчиков ни одного весомого аргумента. Пытаются сову на глобус натянуть и с площадью, и с датами, хотя это вопросы только заказчика и подрядчика.
Профайл
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
24

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка95 Цитата/ Как раз подходит......создаётся ощущение у людей....

Да у многих людей, по крайней мере моих знакомых, есть ощущение строительство идет незаконно. Пример городского суда по этому делу: даётся месяц на рассмотрение.
А сейчас, уже два.

А как это возможно на баннере написать всю информацию мелким шрифтом?
Задача баннера привлечь и обратить на себя внимание.
На вчерашний баннер я сам видел, обращали прохожие, люди в автобусах и машинах.

Читал ранее в комментариях, что люди зря потратили деньги и др.
Да, нет , если мы это обсуждаем и тысячи людей прочитали:про желание людей этого двора отстоять свое право быть услышанным.
Не Зря.


;-)
Профайл Посетить вебсайт
§ peshexod
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3600

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 13.08.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если "слушать" каждую кучку недовольных, то вся деятельность государства сведется к таким "слушаниям" и ничего делаться не будет.

Да не утрируйте, каждая кучка, хотелки ...
Вы часом не из тех самых? Или сочувствующий?

Придите во двор и послушайте их доводы, там ведь не только бабушки-пенсионеры живут.
И кстати говоря те магазины что на первых этажах тоже подписывали протокол.

Государство должно слышать каждого и именно это транслирует сегодняшнее руководство, ключевое здесь УСЛЫШАТЬ, а что делать с услышанным это следующий вопрос.
Профайл
§ Victor Yang
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13053

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 13.08.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Придите во двор и послушайте их доводы, там ведь не только бабушки-пенсионеры живут.
Доводы - не доводы. Проектировщики руководствуются НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ - все доводы там. Если нормативное расстояние не соблюдено - ткните норматив и пункт в нем. Больше никаких доводов нет и быть не может. Все эти гипотетические "будет шумно и вонять" - это уже капризы.
peshexod:
Вы часом не из тех самых? Или сочувствующий?

Я из тех самых - из проектировщиков. Знаю как это делается и знаю как экспертиза требует. При откровенных нарушениях проект не получил бы положительное заключение.
Профайл
§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
24

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor Yang Цитата/ Если "слушать" кучку недовольных...

Мы же грамотные люди, предлагаю обсудить по фактам и по закону, почему люди этого двора крайне возмущены строительством.

Коротко, по простому:
1 Планировалось по плану строительства 3-5 этажного общежития.
Есть документ, он на сайте, его можно скачать.
Изначально планировалось строительство подальше от дома Баймагамбетова 183.

18 мая 2020 года люди увидели колышки, которые очень близко к дому, т.е и ближе и зашли на территорию двора. И это стало катализатором дальнейшего возмущения людей.

Думаю, как и планировалось в 2018 году строительство 5 этажного общежития с 0,9 га - люди бы восприняли не так активно.

Предполагаю в 2019 году изменили план, на 9 этажей и территорию на 1,1 га.

Именно эти условные 0,2 га и 6-9 этажи стали впервую очередь возмущением жителей.

Повторюсь,это ВАЖНО, было бы 5 этажное общежитие на территории двора медколледжа и не так близко, как и планировалось.
Было бы все нормально.
Профайл Посетить вебсайт
§ elektron
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5500

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 13.08.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
При откровенных нарушениях проект не получил бы положительное заключение.

Да ладно... Знамо как, у него ж лисапед. :lol:
Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. ;-)
Было бы желание...
Или почему там какой то дом разбирают, который "лопнул"? Или уже разобрали?
Без нарушений всё отстроено? А другой по госпрограмме построенный, тоже уже рушится можно сказать.
Вообщем знамо как ...
:lol:
Профайл
Страница 3 из 4«1234»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 61
Пользователей: 1
Всего: 62

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 53 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 91.69 Ko -