Цитата: beka:

Когда же у нас будет слышащее государства, которая идёт на диалог и не закрывает рты, реально решает проблемы

Если "слушать" каждую кучку недовольных, то вся деятельность государства сведется к таким "слушаниям" и ничего делаться не будет. Эти решили что не хотят рядом с собой общежитие - и неважно что оно строится по всем нормам. Ну не надо этим. Другие будут возражать против ремонта и расширения улиц - им не надо это, а выспаться им не дают. Третьим хочется свободы творчества, а им почему-то не дают репетировать ночью. И так далее, и так далее. У этих жильцов, кроме хотюнчиков ни одного весомого аргумента. Пытаются сову на глобус натянуть и с площадью, и с датами, хотя это вопросы только заказчика и подрядчика.