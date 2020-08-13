Цитата: Опросили 1 511 человек. Из них 86% сообщили, что никогда не сталкивались с фактами коррупции.

О самых махровых случаях вообще мало кто знает - так к чему эти опросы? Хотите знать, кто сколько раз шоколадку врачу или преподу давал? Лучше бы тендеры проверяли тщательнее, а не ерундой занимались.