abaika95 Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4674

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:06 Цитата-/может тогда казахстанская Фемида постесняется оставить их без внимания.Вы же сами понимаете, а вопрос задаёте./







То есть манипуляция общественным мнением?)

А если студенты начнут на флешмоб против вас выходить для привлечения внимания и баннера вешать вы начнёте возмущаться, правильно?) Или нет?