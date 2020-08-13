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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39603

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4674

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/может тогда казахстанская Фемида постесняется оставить их без внимания.Вы же сами понимаете, а вопрос задаёте./



То есть манипуляция общественным мнением?)
А если студенты начнут на флешмоб против вас выходить для привлечения внимания и баннера вешать вы начнёте возмущаться, правильно?) Или нет?
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4674

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наверное, баннер надо чтоб висел до решения суда, ровно по той же причине, по которой идёт сейчас стройка, несмотря на судебные тяжбы/



Ну так пусть и вешают на стройке зачем архитектурный облик портить?))
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* Горожанин_kst
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1708

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 13.08.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ещё лучше если стойка эта будет где-нибудь в Жангельдинском районе, на краю Дикого поля?)
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§ Тот самый
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
887

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было в руки этот баннер взять да постоять там пару часов или сходить к акимату. Эффект был бы тот же.
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§ Сергей kst
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
186

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 13.08.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
или сходить к акимату

"Загребли" бы сразу-несанкционированный митинг.Возможен только одиночный пикет.
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§ beka
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
b


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
11.08.20
Отправлено: 13.08.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда же у нас будет слышащее государства, которая идёт на диалог и не закрывает рты, реально решает проблемы, а не делает видимость что пытается помочь. ИБД на деле получается! :-(
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§ peshexod
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3598

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 13.08.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
То есть манипуляция общественным мнением?)

Определение "манипуляция общественным мнением" - характеризуется в первую очередь как СКРЫТЫЙ способ влияния на поведение, а жители как раз наоборот очень даже открыто об этом заявили.
Я думаю определение манипуляция здесь не подходит.
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§ peshexod
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3598

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 13.08.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
"Загребли" бы сразу-несанкционированный митинг.Возможен только одиночный пикет.

Если бы не карантин, сходили бы уже.
Старшая по дому пыталась пикетировать, опять же по надуманным предлогом акиматовские прекратили.
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