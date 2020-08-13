Цитата: Но, согласно уставу, мы должны это делать. Наша цель - призыв к молитве, это наша обязанность перед мусульманами.



«По казахской земле прошли все мировые религии, поэтому нам чужды нетерпимость или религиозный фанатизм. Эта духовная традиция, эта открытость Божьему слову в любом обрамлении — одна из важнейших основ межконфессионального согласия в Казахстане».

Нурсултан Назарбаев



При этом Казахстан — государство светское, и этот принцип закреплен в Конституции.

Надо как то приходить к консенсусу и руководствоваться при этом не только уставом.



[Исправлено: peshexod, 13.08.2020 - 18:25]