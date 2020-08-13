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§ NG.kz
«Я предложил выпить за хребет»
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39603

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- уникальная личность не только для Кушмуруна и местного отделения дороги, но, пожалуй, и для всей области. А ведь этот человек проработал у нас 14 лет. Большую часть времени - начальником локомотивного депо. Но какие это были годы! Хочу рассказать об этом, пользуясь как воспоминаниями земляков, так и книгой, которую он написал много позже своего отъезда из Кушмуруна. Потому что в жизни этого уникального человека есть чем гордиться.
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§ Кушмурунец23
Re: «Я предложил выпить за хребет»
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
475

Регистрация:
18.05.12
Отправлено: 13.08.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом было застолье, где мне дали слово. И был мой тост за Кушмурунское локомотивное депо, - писал он в книге воспоминаний.
Кушмурунское локомотивное депо Кушмурунского отделения Карагандинской железной дороги. Это уже потом отделение дороги из города Кушмурун перевели в город Кустанай. Стало Костанайское отделение железной дороги.
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§ Кушмурунец23
Re: «Я предложил выпить за хребет»
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
475

Регистрация:
18.05.12
Отправлено: 13.08.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свыше 30 000 населения . Паровозное - локомотивное депо свыше 3 000 работников. Герой соц труда, не счесть сколько орденоносцев... Еще в начале 80-х со всего Советского Союза приехали руководители отделений железных дорог в Кушмурун. Перенимали опыт безопасного движения. Вот такой был Кушмурун в те годы.
А сейчас наверно меньше 7 000 осталось населения и предприятия на последнем ... в общем полный писец приходит.
Почему? А потому что такие руководители сейчас у нас: вертикаль тупизны, да и горизонталь такая же
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