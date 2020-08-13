NG.kz «Я предложил выпить за хребет» N



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39600

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:12 - уникальная личность не только для Кушмуруна и местного отделения дороги, но, пожалуй, и для всей области. А ведь этот человек проработал у нас 14 лет. Большую часть времени - начальником локомотивного депо. Но какие это были годы! Хочу рассказать об этом, пользуясь как воспоминаниями земляков, так и книгой, которую он написал много позже своего отъезда из Кушмуруна. Потому что в жизни этого уникального человека есть чем гордиться.

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