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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39600

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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* Горожанин_kst
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1706

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 13.08.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Наверное, баннер надо чтоб висел до решения суда, ровно по той же причине, по которой идёт сейчас стройка, несмотря на судебные тяжбы.
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горожанин_kst /Цитата.
Наверное,чтоб баннер висел до решения суда, ровно по той причине...

Да, справедливо!🤝
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* 5555
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
140

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 13.08.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Горожанин_kst /Цитата. Наверное,чтоб баннер висел до решения суда, ровно по той причине... Да, справедливо!🤝

Еще тема, для жильцов и журналистов. Навеяно статьей про КТЭК. А кто оплатил работу подрядчика за демонтаж банера(там минимум 10 000 будет) и если оплатил то как - тендера то не было?
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§ Victor Yang
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13050

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 13.08.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй раз на одни и те же грабли. Ну закажите вы баннер в рекламном агентстве на их стойке и на двух языках - и никто вам слова не скажет. А я в 100500-й раз скажу - жители тратят деньги и время впустую.
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§ Victor Yang
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13050

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 13.08.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Боятся чиновники бунта народного, ох, как боятся...

Ничего они не боя - у них есть полиция и нац гвардия. И все с оружием. Государство на то и существует.
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* Горожанин_kst
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1706

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 13.08.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Вот тут не прав, вернее не совсем. Народ,прнятно, они не боятся, больше даже-ни в грош не ставят. Но боятся реакции вышесидящего бастыка. И трепещут от одного предчувствия.
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* yudjin
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6852

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 13.08.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну закажите вы баннер в рекламном агентстве на их стойке и на двух языках - и никто вам слова не скажет.

Не скажи, любой баннер со стоек также проходит "одобрямс", в том же отделе архитектуры и градостроительства. Так что причину они при желании выдумать смогут... то шрифт не тот, то место окажется в миг под рухнаму забронировано... страх и подлость они такие...
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* yudjin
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6852

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 13.08.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Но боятся реакции вышесидящего бастыка.

Вот эта сама суть работы всех чиновников. Всё делается не для народа, а для бастыка в астане... ведь ломать себе карьерный рост оглаской, шумихой, правдой ой как не охота... могут и от кормушки отлучить.
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§ Козлов я
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1665

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 13.08.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ ACROS
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
882

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 13.08.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
баннер надо чтоб висел


Пусть текст баннера крупным шрифтом разместят внутри квартир, желательно светящими в ночное время по окнам квартир. Эффекта будет больше и никто не сорвёт.
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* yudjin
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6852

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 13.08.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Пусть текст баннера крупным шрифтом разместят внутри квартир,

можно еще прям краской на стене и растянуть на весь дом... тогда вместо серой облупившейся штукатурки им дом забабахают пенопластовыми панелями с орнаментом... чтобы в едином стиле с цветочным магазином были.
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* юля елиссева
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1648

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 13.08.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Пусть текст баннера крупным шрифтом разместят внутри квартир

можно ведь просто каждый вечер включать свет в окнах, чтобы четко читалось слово - йух!
была ведь история в сети про студентов, которые так делали.
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