Цитата: Victor Yang:

Ну закажите вы баннер в рекламном агентстве на их стойке и на двух языках - и никто вам слова не скажет.

Не скажи, любой баннер со стоек также проходит "одобрямс", в том же отделе архитектуры и градостроительства. Так что причину они при желании выдумать смогут... то шрифт не тот, то место окажется в миг под рухнаму забронировано... страх и подлость они такие...