А смысл? Разве откроются ВУЗы Казахстана для обучения?



Цитата: Министерство образования и науки РК начало оказывать содействие казахстанским студентам

Это не содействие. Содействие - попробовать договориться с другими странами для приёма студентов. Пусть с 2мя тестами на корону и 14-дневным карантином.



Формат данной процедуры упрощается", – сообщили в МОН.



Ага. Просто оплатите 500 тыщ за обучение, а на само обучение можете не ходить.