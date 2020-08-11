Партизан7 Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь #55





(Пользователи) Сообщений: 20

Регистрация: 30.07.20 (Пользователи) Отправлено: - 12:36 По поводу абайка95, возможно немного я погорячился.

У меня все накипело, хорошо знаю моих знакомых, они мне подробно рассказывали о несправедливости по аптечному бизнесу и строительства 9 этажного общежития, что их просто не слышит власть.

В этот момент думаю они надеялись на поддержку читателей Нашей газеты.

А абайка95 наоборот выражал негативную оценку.

Поэтому я критически и эмоционально выражался в первых комментариях про абайка95.



Один из комментаторов мне сказал, что абайка95, далеко не дурак, грамотный и умный оппонент.



Заканчивается карантин, вероятно с 17 августа начнётся работа в полном объёме.

Постоянно писать комментарии мне нет смысла и времени.

Только банить абайку95,думаю мне не зачем, буду только в тех случаях когда я считаю он на хорошее дело будет реагировать негативно.

Свобода слова, так говориться для всех.



