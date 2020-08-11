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≡ Светлана Тихановская покинула Беларусь
 
 
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§ NG.kz
Светлана Тихановская покинула Беларусь
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39600

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Напомним, в ряде городов Беларуси 9 августа начались массовые несанкционированные акции протеста.
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§ Victor Yang
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13050

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 12.08.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новорегам сейчас позволяется оффтоп в теме и личная переписка?
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§ drakon
Светлана Тихановская покинула Беларусь
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19777

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 12.08.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor Yang:

А почему - нет?... :lol: :lol: :oops:
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 12.08.20 - 15:32
Комментарий удален модератором.
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 12.08.20 - 15:33
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Светлана Тихановская покинула Беларусь
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19777

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 12.08.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
А вот 80% Луки смущают.
drakon:
Завтра выборы в Сенат Казахстана. Посмотрим,хотя там будут - выборщики. Будет большне 80%... :lol: ;-)


Я чё, вчера говорил?... :lol: ;-)
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§ Партизан7
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 12.08.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Drakon Цитата
Партизан7: А вот 80% Луки смущают

Эта Цитата: Elektrona
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§ drakon
Светлана Тихановская покинула Беларусь
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19777

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 12.08.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Эта Цитата: Elektrona

Иногда, так случается.
Не на того - нажал... :lol: :-o
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§ Гога
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2745

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 13.08.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
стоило 194,4 тенге

----Так вроде тиины уже как сколько лет отменили?? :lol: :lol:
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§ abaika95
Светлана Тихановская покинула Беларусь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4670

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога Цитата-/Так вроде тиины уже как сколько лет отменили??




Ну вам из России виднее конечно
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога Цитата-/ Так вроде тииныужекак сколько отменили??

Уточнил у моей знакомой: она сказала, что допустимая предельная цена на эти лекарства 194 тенге 40 тыинов.

Зашел в свой личный кабинет Народного банка, проверил свой счёт.
Да, интересно, сумма в тенге и тыинах.
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу абайка95, возможно немного я погорячился.
У меня все накипело, хорошо знаю моих знакомых, они мне подробно рассказывали о несправедливости по аптечному бизнесу и строительства 9 этажного общежития, что их просто не слышит власть.
В этот момент думаю они надеялись на поддержку читателей Нашей газеты.
А абайка95 наоборот выражал негативную оценку.
Поэтому я критически и эмоционально выражался в первых комментариях про абайка95.

Один из комментаторов мне сказал, что абайка95, далеко не дурак, грамотный и умный оппонент.

Заканчивается карантин, вероятно с 17 августа начнётся работа в полном объёме.
Постоянно писать комментарии мне нет смысла и времени.
Только банить абайку95,думаю мне не зачем, буду только в тех случаях когда я считаю он на хорошее дело будет реагировать негативно.
Свобода слова, так говориться для всех.

:oops:
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* юля елиссева
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1647

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 13.08.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы беларусы! Таракана давно пора свергать! Засиделся, забронзовел!
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§ Victor Yang
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13050

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 13.08.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Молодцы беларусы! Таракана давно пора свергать!

Ещё одна мамкина бунтарка.
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* юля елиссева
Светлана Тихановская покинула Беларусь
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1647

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 13.08.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ещё одна мамкина бунтарка

еще один подлизайло на службе у диктаторской власти

[Исправлено: юля елиссева, 13.08.2020 - 14:44]
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