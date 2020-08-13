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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39599

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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§ Горожанин_kst
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1705

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 13.08.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Наверное, баннер надо чтоб висел до решения суда, ровно по той же причине, по которой идёт сейчас стройка, несмотря на судебные тяжбы.
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горожанин_kst /Цитата.
Наверное,чтоб баннер висел до решения суда, ровно по той причине...

Да, справедливо!🤝
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Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
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(Полноправные пользователи)
Сообщений:
140

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 13.08.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Горожанин_kst /Цитата. Наверное,чтоб баннер висел до решения суда, ровно по той причине... Да, справедливо!🤝

Еще тема, для жильцов и журналистов. Навеяно статьей про КТЭК. А кто оплатил работу подрядчика за демонтаж банера(там минимум 10 000 будет) и если оплатил то как - тендера то не было?
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