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≡ Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
 
 
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§ NG.kz
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39599

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противники строительства общежития медицинского колледжа повторно попытались вывесить баннер на фасаде своего дома № 183 по ул. Баймагамбетова в Костанае. На плакате надпись на двух языках: «Мы против строительства в нашем дворе!»
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§ юля елиссева
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1646

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 13.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боятся чиновники бунта народного, ох, как боятся...
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§ abaika95
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
abaika95


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Сообщений:
4670

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Боятся чиновники бунта народного, ох, как боятся.../



Да опасно конечно и акимат весь тресется по фото видно,шутка что-ли? целый баннер на здании бессмысленный и беспощадный как русский бунт а если таких будет два? Ууууу
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§ Горожанин_kst
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1705

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 13.08.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ааааа, ору в голос! Со скудоумия наших чинуш. Нарушает нормы строительные?! От-те на! Какое строительство, Карл?!
Вы бы им ещё штраф за рекламную вывеску влепили. Ох и маразм!
А сделают выпуклыми коричневыми буковками на сером фоне, как вывеска магазина внизу? Чего делать будете? На землю упадёте и хныкать начнёте : "Ну я так не игр-а-а-а-ю!"
Нездоровая ситуацмя вокруг этой стройки.
Вы уж как то договаривайтесь с жильцами, нельзя их просто волынить и игнорить. Рванёт крышу у какой бабульки, под бульдозер кинется. Случай не типичный, жильцы буйные попались.

[Исправлено: Горожанин_kst, 13.08.2020 - 12:06]
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* drakon
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19777

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 13.08.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да опасно конечно и акимат весь тресется

А чё - срывать его тогда?
Если не боитесь? Абайкины... 8-) :-o
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§ юля елиссева
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1646

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 13.08.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кимат весь тресется по фото видно,шутка что-ли

чего же тогда такая неадеватная реакция на безобидный банер, а, подлизайка?
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4670

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нездоровая ситуацмя вокруг этой стройки.Вв или как то договаривайтесь с жильцами, нельщя их просто волынить и игнорить. Рванёт крышу у какой бабульки, под бульдозер кинется. Случай не типичный, жильцы буйные попались/




Суд вроде ещё идёт? Жильцов видать не устраивает решение суда почему-то



Цитата-/А чё - срывать его тогда?Если не боитесь? Абайкины./


Так я то не боюсь его,а акиматовские говорю же бояться по фото аж видно)
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4670

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/чего же тогда такая неадеватная реакция на безобидный банер, а, подлизайка?/




Незнаю дядька, говорю же бояться, бояться аж тресутся все)
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4670

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Масонский заговор может? Народ же зря говорить не будет что масоны разного непонятного остерегаются,вот и тут явный заговор против баннера и вообще против двора этого,не чисто тут, видать иллюминаты живут там
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§ nmv85
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
69

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 13.08.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
— Против чего ты бунтуешь, Джонни?
— А что у вас есть?
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§ peshexod
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3592

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 13.08.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Суд вроде ещё идёт? Жильцов видать не устраивает решение суда почему-то

Городской прошёл, судья не вынесла решения. Только частное определение в адрес акима города за 2 постановления о выделении земли, какое то одно из них липовое, скорее то по которому сейчас строят.

Жители подали в областной и снова в городской с уточнёнными формулировками, на их сайте все доки есть.
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4670

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Жители подали в областной и снова в городской с уточнёнными формулировками, на их сайте все доки есть./



Молодцы все правильно а баннер тогда зачем?
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* drakon
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19777

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 13.08.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а баннер тогда зачем?

Да пусть - висит.
Тебе мешант он, чтоли?... :lol: :-o
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§ abaika95
Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против строительства общежития медколледжа жильцы и чиновники оценили по-разному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4670

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да пусть - висит.Тебе мешант он, чтоли?../

Мне нет,просто интересно если суд ещё не окончен к чему он? Вам же из Германии интересно вот и мне)
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§ Партизан7
Re: Выражает мнение! Нарушает стиль! - Протест против...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Андрей, мой знакомый, который живёт в этом доме, объяснил, почему жители разместили баннер: жители считают незаконным строительство и есть много нарушений.
Конечно правовую оценку даст суд, законно или не законно строительство 9 этажного общежития в 14-15 метрах от дома.

Жители обратились в городской суд, если я не ошибаюсь в начале июня, и сразу в заявлении попросили прекратить строительство на время разбирательства в суде.
Сейчас середина августа, а до сих пор проходит заседание или апелляция городского суда( в тонкостях могу ошибаться). А уже строят 3 этаж.
Вижу по решимости Андрея и Ерболата, они планируют в областной и Верховный суд.
И понимают, пока Верховный суд будет рассматривать это дело, построят 8 этажей, а может и 9 этажей.
Вот поэтому жители, как я понимаю, разместили баннер, чтобы привлечь внимание и на время разбирательства, прекратить строительство.
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