Андрей, мой знакомый, который живёт в этом доме, объяснил, почему жители разместили баннер: жители считают незаконным строительство и есть много нарушений.

Конечно правовую оценку даст суд, законно или не законно строительство 9 этажного общежития в 14-15 метрах от дома.



Жители обратились в городской суд, если я не ошибаюсь в начале июня, и сразу в заявлении попросили прекратить строительство на время разбирательства в суде.

Сейчас середина августа, а до сих пор проходит заседание или апелляция городского суда( в тонкостях могу ошибаться). А уже строят 3 этаж.

Вижу по решимости Андрея и Ерболата, они планируют в областной и Верховный суд.

И понимают, пока Верховный суд будет рассматривать это дело, построят 8 этажей, а может и 9 этажей.

Вот поэтому жители, как я понимаю, разместили баннер, чтобы привлечь внимание и на время разбирательства, прекратить строительство.