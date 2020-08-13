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≡ Цена завышена на 1 тенге - Хозяйка аптеки оспаривает в суде штраф в размере 361 140 тенге
 
 
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§ NG.kz
Цена завышена на 1 тенге - Хозяйка аптеки оспаривает в суде штраф в размере 361 140 тенге
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39599

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анальгин был продан 23 июля за 150 тенге одному из проверяющих работу аптек в режиме карантина. Ведлер считает, что не доказан даже сам факт продажи, не говоря уже о завышенной цене, о чем она заявила во время рассмотрения ее дела в районном суде.
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§ abaika95
Re: Цена завышена на 1 тенге - Хозяйка аптеки оспаривает в суде...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4670

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Партизан7 прям пророк,как в воду подглядывал все темы что озвучил мне в упрек повылазили) молодец, дальше видать по переносу времени будет новость
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§ Партизан7
Re: Цена завышена на 1 тенге - Хозяйка аптеки оспаривает в суде...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка95!
Спасибо Вам за похвалу!😊
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§ Партизан7
Re: Цена завышена на 1 тенге - Хозяйка аптеки оспаривает в суде...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу переносу времени: вижу, что в ближайшие 3 месяца не будет никакой информации в СМИ
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§ Партизан7
Re: Цена завышена на 1 тенге - Хозяйка аптеки оспаривает в суде...
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 13.08.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ольга! Удачи и справедливости суде!😊🖐
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§ юля елиссева
Re: Цена завышена на 1 тенге - Хозяйка аптеки оспаривает в суде...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1646

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 13.08.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карателям надо было выполнять план по штрафам. Тяжело будет доказать правоту.
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