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≡ И cнова школа - наш дом родной
 
 
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§ NG.kz
И cнова школа - наш дом родной
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39599

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в мае пессимисты пророчили начало нового учебного года в удаленном режиме, оптимисты поднимали их на смех. «НГ», со своей стороны, в июне даже за комментариями в управление образования не обращалась, хотя читатели задавали вопросы на эту тему. Казалось, как можно предугадать ситуацию, до которой еще больше двух месяцев... Пессимисты оказались правы. Первая четверть, которая начнется, считай, через две недели, для большинства школьников снова будет дистанционной. Однако министерство образования заявило, что опыт удаленной четвертой четверти учтен и кое-что новое в образовании планируется.


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§ Козлов я
Re: И cнова школа - наш дом родной
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1664

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 13.08.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Записать такой урок для учителя - это совсем не то же, что раз в четверть подготовить какую-то презентацию с фрагментами видео. Другой все-таки уровень.
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§ Тот самый
Re: И cнова школа - наш дом родной
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
882

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. нагрузка на учителей вырастет вдвое: один и тот же учитель будет вести для 15 человек урок, проверять тетради, заполнять электронный кунделик и пр., а потом ещё снимет видео для других 15 и будет им разжёвывать удаленно. Т.е. каждый урок проведёт по 2 раза. Странный подход.

Цитата:
педагогами области было разработано более 1,5 тысяч уроков и размещено на YouTube-канале и на Google-диске


Почему каждый педагог должен снимать каждый урок? Программа же одинаковая, пусть МОН снимет уроки 1 раз по всем учебникам и выложит на своём канале.
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§ yudjin
И cнова школа - наш дом родной
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6849

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 13.08.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Почему каждый педагог должен снимать каждый урок? Программа же одинаковая, пусть МОН снимет уроки 1 раз по всем учебникам и выложит на своём канале.

Были же уже уроки на ел арне, которые мой ребенок за всю четверть не посмотрел ни разу, так как их время совпадало с уроками по расписанию.
Помню, тогда сообщение в ватсапе присылали, как пацан один позвонил своей Маривановне и говорит, что он включил телевизор и её там не было... так что надо чтобы каждый учитель сам)
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§ yudjin
Re: И cнова школа - наш дом родной
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6849

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 13.08.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
жительница Костаная Наталья ШАРЫГИНА. - Сын в этом году - третьеклассник. Честно скажу, нам тяжело далась четвертая четверть.

Ну не знаю, мне и ребенку, легко. Зависит всё от уровня ребенка, опыта и компетенции учителя и наличия компа, телефона и интернета. Утром проверяю, что ребенок скачал из почты задания и разложил их по папкам на рабочем столе и ... ухожу на работу. Она (3 класс) сама выполняла, слушая всё по ватсапу учителей, фоткала выполненные задания, рассказывала стихи, записывая на видео и отправляла учителю.
Вот так проходили уроки у нас:

Понадобился ноутбук для почты и ютуба (уроки физры по нему были) и ватсап. Всё! Больше никакие сервисы и специальные программы не понадобились.
Возможно, было не сложно, так как новых тем по основным предметам (русский, математика) не было. Повторяли, то что учили в 3-х четвертях.
Вышла отличницей.
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§ yudjin
Re: И cнова школа - наш дом родной
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6849

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 13.08.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 2020-2021 учебном году детям разрешается ходить в школу в «опрятной классической деловой одежде».

А это и есть ФОРМА... ни кто джинсы, лосины и футболки же не разрешит, поэтому брюки, юбки, блузки, которые и были придется донашивать или приобретать, если ребенок вырос. Так, что для кого эти все громкие, заботливо-показушные заявления, не понятно.
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