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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1664

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 09.08.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Всех причастных поздравляю с Днём Строителя!

Тут все причастны. Всю жизнь из себя что-то строим. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7340

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 04:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: с очень хорошими людьми...
А других в Казахстане и нет :lol: Даже гаишники с нарушителями незнакомыми саламкаются за руку, перед тем как штраф влепить по полной ))) Сегодня смотрел видео с нагрудной камеры офицера полиции, который Д.Флойда из машины силком вытаскивал. Там изначально все пошло не так - они не посаламкались за руку ;-) Хотя потом без перчаток он же помогал в реанимобиле откачивать Флойда. Мутная история, врачи как черепахи сработали, коронавирус походу больше повлиял чем то колено, чел задыхаться начал задолго до того, как его на землю положили
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
881

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 11.08.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После взрыва в Бейруте, правительство этой страны в полном составе ушло в отставку; после взрыва в Арысе - ни один казахский министр, и тем более министр обороны, не ушёл в отставку. Почему?? Такая же восточно-азиатская страна с примерно такой же одинаковой ментальностью, и к тому же не рвущая в мифическую тридцатку индустриально-развитых стран, то есть ПОНТОВ у них поменьше или вовсе НЕТ.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13047

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 11.08.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
После взрыва в Бейруте, правительство этой страны в полном составе ушло в отставку; после взрыва в Арысе - ни один казахский министр, и тем более министр обороны, не ушёл в отставку.

У нас правительство довольно часто меняется по разным причинам.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13047

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 11.08.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7: Неужели он, как я ранее читал в комментариях, на довольствии властей? Тут у некоторых позиция такая - если оправдываешь власти - значит платный.

Партизан7: про перевод ВРЕМЕНИ
А что негативного он про перевод времени написал? Написал что не понимает отчего зависит активность активистов и также не понимает почему власти не идут навстречу с этим переводом.

А что с цитированием стало? Почему две цитаты стали как одна отображаться?

[Исправлено: Victor Yang, 11.08.2020 - 18:25]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7340

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новорегам сейчас позволяется оффтоп в теме и личная переписка?

Абайка95 себе второй аккаунт поди завел, Партизан7. Даже аву похожую воткнул. Развлекается)) Теперь будет игра: плохой полицейский - хороший полицейский 8-) ;-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2745

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 13.08.20 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
себе второй аккаунт поди завел

----Вот и я вчера тоже про это подумал , грешным делом :-P
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1938

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 13.08.20 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья! Только что любовались звездопадом Персеиды! Потянуло на романтику!Восторг!
Потоком это назвать уже нельзя - за полчаса пять мгновений-вспышек в разных частях неба. Но вчера, наверное, было интереснее.:-)

[Исправлено: таноми52, 13.08.2020 - 01:55]
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19777

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 13.08.20 - 03:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Друзья! Только что любовались звездопадом Персеиды!

С кем это - наблюдала?... :lol: :-o :-o
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1938

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 13.08.20 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Абайка95 себе второй аккаунт поди завел, Партизан7. Даже аву похожую воткнул. Развлекается



Абайка, Кучерявый, Купидон,Партизан?
Неиссякаемый!(Чрезвычайно обильный, не прекращающийся)
И народ ещё дискутирует с ним на полном серьёзе?
Ниже достоинства :-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1938

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 13.08.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С кем это - наблюдала?..



А что более вероятно: с молодым романтиком во 2-м часу ночи или с моей мамой? :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19777

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 13.08.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А что более вероятно: с


Думаю, что с молодым Романтиком... :lol: ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4670

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Думаю, что с молодым Романтиком./


Главное чтобы супруг в курсе не был)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1664

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 13.08.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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