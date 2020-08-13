Тот самый Re: И cнова школа - наш дом родной #2 Т





(Полноправные пользователи) Сообщений: 882

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:29 Т.е. нагрузка на учителей вырастет вдвое: один и тот же учитель будет вести для 15 человек урок, проверять тетради, заполнять электронный кунделик и пр., а потом ещё снимет видео для других 15 и будет им разжёвывать удаленно. Т.е. каждый урок проведёт по 2 раза. Странный подход.



Цитата: педагогами области было разработано более 1,5 тысяч уроков и размещено на YouTube-канале и на Google-диске



Почему каждый педагог должен снимать каждый урок? Программа же одинаковая, пусть МОН снимет уроки 1 раз по всем учебникам и выложит на своём канале.