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§ NG.kz
И cнова школа - наш дом родной
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39598

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в мае пессимисты пророчили начало нового учебного года в удаленном режиме, оптимисты поднимали их на смех. «НГ», со своей стороны, в июне даже за комментариями в управление образования не обращалась, хотя читатели задавали вопросы на эту тему. Казалось, как можно предугадать ситуацию, до которой еще больше двух месяцев... Пессимисты оказались правы. Первая четверть, которая начнется, считай, через две недели, для большинства школьников снова будет дистанционной. Однако министерство образования заявило, что опыт удаленной четвертой четверти учтен и кое-что новое в образовании планируется.


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§ Козлов я
Re: И cнова школа - наш дом родной
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1662

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 13.08.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Записать такой урок для учителя - это совсем не то же, что раз в четверть подготовить какую-то презентацию с фрагментами видео. Другой все-таки уровень.
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§ Тот самый
Re: И cнова школа - наш дом родной
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
882

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. нагрузка на учителей вырастет вдвое: один и тот же учитель будет вести для 15 человек урок, проверять тетради, заполнять электронный кунделик и пр., а потом ещё снимет видео для других 15 и будет им разжёвывать удаленно. Т.е. каждый урок проведёт по 2 раза. Странный подход.

Цитата:
педагогами области было разработано более 1,5 тысяч уроков и размещено на YouTube-канале и на Google-диске


Почему каждый педагог должен снимать каждый урок? Программа же одинаковая, пусть МОН снимет уроки 1 раз по всем учебникам и выложит на своём канале.
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