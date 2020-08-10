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≡ Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
 
 
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§ NG.kz
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39598

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На основании данных с трех участков, где, по словам Тихановской, "точно не было фальсификаций", кандидат в президенты Беларуси делает вывод, что большинство белорусов проголосовали за нее.
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§ elektron
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5498

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 11.08.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если верить теории распространения ковида, до самое позднее, через дней 10-ть Белоруссию должно накрыть по полной. Но Хабаровск уже показал, как и Шведы, что это не так. Носим масочки и улыбаемся дальше.
Хотя лично моё мнение, маска точно также защищает от вируса, как трусы от поноса. :lol: ;-)
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§ maxsaf
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7340

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
через дней 10-ть Белоруссию должно накрыть по полной.

Так жертвы столкновений наверное пойдут в ковидную статистику тоже
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§ ACROS
Re: Тихановская отказалась признать поражение на выборах...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
881

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 11.08.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
маска точно также защищает от вируса, как трусы от поноса. :lol:


А, вы когда выходите на улицу, в общественном транспорте или к примеру входите в общественное здание, магазин - всегда БЕЗ МАСКИ ?
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§ elektron
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5498

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 11.08.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

В общественном транспорте или магазине, приходится. Штрафы жешь :lol:
А на улице не нашу. И никто не обязывает.
Но и на моё личное убеждение тоже ни как не влияет. ;-)
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* Сергей kst
Re: Тихановская отказалась признать поражение на выборах...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
183

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 12.08.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сергей ответьте товарищу что нечего во время визита первых, свой рот раскрывать в автобусах)

Ну так с Вами и рта открыть не успеешь.У вас быстрее получается,дерзайте)
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* Сергей kst
Re: Тихановская отказалась признать поражение на выборах...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
183

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 12.08.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-/ Скиньте пожалуйста ссылку если не сложно/ https://www.rbc.ru/business/11/08/2020/5f31659b9a79474f93c37c0f

Открывается новостная лента,там сотни событий.Если не сложно -прямую ссылку.
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§ yudjin
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6846

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 13.08.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера разговаривал с дядькой из Минска. Говорит, обстановка очень сложная. На улице вечером лучше не появляться. Все гудит и очень много задерживают, в основном мужчин и парней. Вечером отключают интернет. Все предприятия, магазины работают.

Сейчас работает сайт ТУТ. бай Четвертый день протестов — в фото
Заметил, что и за предыдущие дни никто не громит, как на майдане, магазины, не переворачивает намеренно авто, а выражают протест жестко, но не по-зверски. А вчера девушки с цветами по многим городам вообще выглядели как на выставке. Вот что значит характер белорусы!
Смотрел прямые эфиры вечером на ютубе дождя и других каналов... Поверить в то, что в такой спокойной стране, такое происходит тяжело. Народ пока выпускает пар, но лидера у протестантов по прежнему нет и не будет. Тихановская по-тихому слилась. Да и не выдержала бы она всего этого.
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* Сергей kst
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
183

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 13.08.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Тихановская по-тихому слилась. Да и не выдержала бы она всего этого.

День добрый.
Пока Лукашенко будет вести недружественную политику по отношению к РФ(а он пока будет,ибо выхода нет),Тихановская будет сидеть тихо.Как только братья помирятся,или будет намек на то,волнения снова пойдут.
А продолжающие протесты поутихнут,так как предводителя нет,да и у бацьки руки развязаны-мировой демократический гегемон молчит.
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* abaika95
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4662

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 13.08.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Открывается новостная лента,там сотни событий.Если не сложно -прямую ссылку./



А блин,только увидел, загуглите "Лукашенко назвал протестующих..." И там куча новостей выйдет



Цитата-/А вчера девушки с цветами по многим городам вообще выглядели как на выставке. Вот что значит характер белорусы!/



Причем тут белорусы,это избитая методика используется везде на митингах для эффектных снимков на запад

Красивая Девушка предлагает цветы омоновцу

Влюбленная пара целуется на фоне протестов

Сцепка женщин вышедших вперёд перед мужчинами

По больше стариков,женщин и подростков надо вывести на митинг чтобы ОМОН который будет их хватать казался злом во плоти ещё инвалиды колсячоники это вообще без проигрышный вариант

Светлая одежда на женщинах и темная на мужчинах,для того чтобы если мужчина получит травму и женщины будут рядом чтобы на них остались следы крови на светлой одежде лучше видно

Остались баррикады,заженные покрышки и пианино на котором играет кто-то из протестующих


Всё
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§ maxsaf
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7340

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям готовый сценарий для следующей оранжевой революции ))
Печеньки надо добавить))

[Исправлено: maxsaf, 13.08.2020 - 11:30]
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