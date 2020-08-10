yudjin Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси #66





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6846

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:54 Вчера разговаривал с дядькой из Минска. Говорит, обстановка очень сложная. На улице вечером лучше не появляться. Все гудит и очень много задерживают, в основном мужчин и парней. Вечером отключают интернет. Все предприятия, магазины работают.



Сейчас работает сайт ТУТ. бай Четвертый день протестов — в фото

Заметил, что и за предыдущие дни никто не громит, как на майдане, магазины, не переворачивает намеренно авто, а выражают протест жестко, но не по-зверски. А вчера девушки с цветами по многим городам вообще выглядели как на выставке. Вот что значит характер белорусы!

Смотрел прямые эфиры вечером на ютубе дождя и других каналов... Поверить в то, что в такой спокойной стране, такое происходит тяжело. Народ пока выпускает пар, но лидера у протестантов по прежнему нет и не будет. Тихановская по-тихому слилась. Да и не выдержала бы она всего этого.