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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:51 Когда в мае пессимисты пророчили начало нового учебного года в удаленном режиме, оптимисты поднимали их на смех. «НГ», со своей стороны, в июне даже за комментариями в управление образования не обращалась, хотя читатели задавали вопросы на эту тему. Казалось, как можно предугадать ситуацию, до которой еще больше двух месяцев... Пессимисты оказались правы. Первая четверть, которая начнется, считай, через две недели, для большинства школьников снова будет дистанционной. Однако министерство образования заявило, что опыт удаленной четвертой четверти учтен и кое-что новое в образовании планируется.





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