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≡ МОН поможет студентам, которые учатся за границей, перевестись в вузы Казахстана
 
 
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§ NG.kz
МОН поможет студентам, которые учатся за границей, перевестись в вузы Казахстана
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39597

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанским студентам, которые получают образование за границей и не могут выехать из страны для продолжения обучения по независящим от них причинам, помогут с переводом в отечественные вузы по их желанию.
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§ Тот самый
Re: МОН поможет студентам, которые учатся за границей,...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
881

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А смысл? Разве откроются ВУЗы Казахстана для обучения?

Цитата:
Министерство образования и науки РК начало оказывать содействие казахстанским студентам
Это не содействие. Содействие - попробовать договориться с другими странами для приёма студентов. Пусть с 2мя тестами на корону и 14-дневным карантином.

Формат данной процедуры упрощается", – сообщили в МОН.


Ага. Просто оплатите 500 тыщ за обучение, а на само обучение можете не ходить.
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