NG.kz Парниковый эффект для КТЭК N



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39597

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:56 В середине апреля 2020 года ГКП «КТЭК» проиграло судебные тяжбы против департамента государственных доходов и пограничной службы КНБ Костанайской области. Причем проиграло как в первой, так и в апелляционной инстанциях. Суть претензий тепловиков: госпредприятия, несмотря на обязательства, отказываются платить за ремонты сетей, которые были сделаны еще в 2018 году. В КТЭК такое поведение считают «опасным прецедентом».

Читать статью



